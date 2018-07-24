На Київщині наробили алкогольного фальсифікату на 10 млн грн - податківці

ukru
Ексклюзив
17:08 • 46141 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 90230 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 90620 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 117580 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 97654 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 117229 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 158218 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189558 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 291163 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167202 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.8 м/с
80 %
751 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

15:32 • 39698 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

16:00 • 44027 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

16:34 • 42516 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

16:40 • 39129 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

16:44 • 62664 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 117580 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 160598 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 291164 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 221738 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 248112 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 25128 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 48963 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 54513 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 53022 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 67318 перегляди
Актуальне
На Київщині наробили алкогольного фальсифікату на 10 млн грн - податківці

На Київщині наробили алкогольного фальсифікату на 10 млн грн - податківці

Київ • УНН

 • 9303 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Співробітники ГУ ДФС у Київській області вилучили алкогольного фальсифікату на понад 10 млн грн. Про це повідомляє прес-служба управління, передає УНН.

Зазначається, що у липні податківці спільно із правоохоронцями провели слідчі дії на території Сквирського району Київської області.

"За результатами вжитих заходів виявлено та вилучено підакцизні товари (спиртовмісну продукцію) у кількості 41 тонни орієнтовною вартістю понад 10 мільйонів гривень, а також обладнання і знаряддя для масового фасування фальсифікованої спиртовмісної продукції", - повідомили у прес-службі управління.

Поряд з цим, під час обшуків було вилучено конвеєри, блоки управління зерноочисних машин, автонавантажувач, компресор, машину для пакування, ваги та інше, додали податківці.

"Усього з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальні цінності на загальну суму понад 13 мільйонів гривень та передано на відповідальне зберігання", - розповіли в регіональному управлінні ДФС.

Наразі триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.

Нагадаємо, раніше в Європейському парламенті заявили, що український контрафактний алкоголь становить велику загрозу для європейського ринку.

Україна, за даними ЄС, стала лідером з виробництва нелегальної алкогольної продукції. Наш тіньовий ринок спиртного досягає 60% і виводить з бюджетів близько 360 млн євро, підкреслили в Європарламенті.

У ЄС навіть заявили про наміри самостійно боротися з українським контрафактом, шляхом формування відкритих списків нелегальних виробників.

Таку ініціативу європейців вже підтримали вітчизняні офіційні виробники алкоголю

"Вважаю, що це може мати позитивний ефект. Однак, крім створення такого списку, важливо привести акцизну політику нашої держави у сфері алкоголю до економічно обгрунтованих ставок", - зазначила з цього приводу глава ради директорів Beverage Trading Company Ольга Івушкіна.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.52
Bitcoin
$88,143.70
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.04
Ethereum
$2,075.61