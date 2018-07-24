На Київщині наробили алкогольного фальсифікату на 10 млн грн - податківці
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Співробітники ГУ ДФС у Київській області вилучили алкогольного фальсифікату на понад 10 млн грн. Про це повідомляє прес-служба управління, передає УНН.
Зазначається, що у липні податківці спільно із правоохоронцями провели слідчі дії на території Сквирського району Київської області.
"За результатами вжитих заходів виявлено та вилучено підакцизні товари (спиртовмісну продукцію) у кількості 41 тонни орієнтовною вартістю понад 10 мільйонів гривень, а також обладнання і знаряддя для масового фасування фальсифікованої спиртовмісної продукції", - повідомили у прес-службі управління.
Поряд з цим, під час обшуків було вилучено конвеєри, блоки управління зерноочисних машин, автонавантажувач, компресор, машину для пакування, ваги та інше, додали податківці.
"Усього з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальні цінності на загальну суму понад 13 мільйонів гривень та передано на відповідальне зберігання", - розповіли в регіональному управлінні ДФС.
Наразі триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.
Нагадаємо, раніше в Європейському парламенті заявили, що український контрафактний алкоголь становить велику загрозу для європейського ринку.
Україна, за даними ЄС, стала лідером з виробництва нелегальної алкогольної продукції. Наш тіньовий ринок спиртного досягає 60% і виводить з бюджетів близько 360 млн євро, підкреслили в Європарламенті.
У ЄС навіть заявили про наміри самостійно боротися з українським контрафактом, шляхом формування відкритих списків нелегальних виробників.
Таку ініціативу європейців вже підтримали вітчизняні офіційні виробники алкоголю.
"Вважаю, що це може мати позитивний ефект. Однак, крім створення такого списку, важливо привести акцизну політику нашої держави у сфері алкоголю до економічно обгрунтованих ставок", - зазначила з цього приводу глава ради директорів Beverage Trading Company Ольга Івушкіна.