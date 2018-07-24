В Киевской области наделали алкогольного фальсификата на 10 млн грн - налоговики
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Сотрудники ГУ ГФС в Киевской области изъяли алкогольного фальсификата на более 10 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба управления, передает УНН.
Отмечается, что в июле налоговики совместно с правоохранителями провели следственные действия на территории Сквирского района Киевской области.
"По результатам принятых мер выявлено и изъято подакцизные товары (спиртосодержащую продукцию) в количестве 41 тонны ориентировочной стоимостью свыше 10 миллионов гривен, а также оборудование и орудие для массовой фасовки фальсифицированной спиртосодержащей продукции", - сообщили в пресс-службе управления.
Наряду с этим, во время обысков были изъяты конвейеры, блоки управления зерноочистительных машин, автопогрузчик, компрессор, машина для упаковки, весы и прочее, добавили налоговики.
"Всего из незаконного оборота изъяты товарно-материальные ценности на общую сумму более 13 млн гривен и переданы на ответственное хранение", - рассказали в региональном управлении ГФС.
Сейчас продолжается досудебное расследование уголовного производства, начатого по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 204 УК Украины.
Напомним, ранее в Европейском парламенте заявили, что украинский контрафактный алкоголь представляет большую угрозу для европейского рынка.
Украина, по данным ЕС, стала лидером по производству нелегальной алкогольной продукции. Наш теневой рынок спиртного достигает 60% и выводит из бюджетов около 360 млн евро, подчеркнули в Европарламенте.
В ЕС даже заявили о намерениях самостоятельно бороться с украинским контрафактом, путем формирования открытых списков нелегальных производителей.
Такую инициативу европейцев уже поддержали отечественные официальные производители алкоголя.
"Считаю, что это может иметь положительный эффект. Однако, помимо создания такого списка, важно привести акцизную политику нашего государства в сфере алкоголя к экономически обоснованным ставкам", - отметила по этому поводу глава совета директоров Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.