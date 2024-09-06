На Кіровоградщині вночі відбивали ворожу атаку дронів, обійшлося без наслідків
Київ • УНН
Цієї ночі українські захисники неба збили 27 ворожих безпілотників. Серед збитих цілей були і дрони над Кіровоградською областю, при цьому обійшлося без наслідків.
У Кіровоградській області вночі відбивали ворожу атаку дронів, є збиття, обійшлося без наслідків, повідомив у п'ятницю голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.
Цієї ночі захисники неба знищили 27 ворожих БпЛА. Є збиття і в небі над нашою областю. Обійшлося без наслідків
Над Україною вночі збили 27 "шахедів", ворог атакував ракетами Х-59 та Х-31П06.09.24, 08:19 • 24861 перегляд