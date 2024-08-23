В Кировоградской области ночью отражали вражескую атаку дронов, обошлось без последствий
Киев • УНН
Этой ночью украинские силы ПВО сбили 14 ударных беспилотников, в том числе над Кировоградской областью. По предварительной информации, обошлось без последствий.
В Кировоградской области ночью отражали вражескую атаку дронов, обошлось без последствий, сообщил в пятницу глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.
Этой ночью защитники неба уничтожили 14 ударных БПЛА, в том числе и в небе над нашей областью. Предварительная информация - обошлось без последствий
У небі над Україною вночі знищили 14 російських "шахедів", ще два втрачено23 августа 2024, 05:19 • 15520 просмотров