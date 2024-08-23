На Кіровоградщині вночі відбивали ворожу атаку дронів, обійшлося без наслідків

У Кіровоградській області вночі відбивали ворожу атаку дронів, обійшлося без наслідків, повідомив у п'ятницю голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.

Цієї ночі захисники неба знищили 14 ударних БПЛА, в тому числі і в небі над нашою областю. Попередня інформація - обійшлося без наслідків