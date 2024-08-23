На Кіровоградщині вночі відбивали ворожу атаку дронів, обійшлося без наслідків
Київ • УНН
Цієї ночі українські сили ППО збили 14 ударних безпілотників, у тому числі над Кіровоградською областю. За попередньою інформацією, обійшлося без наслідків.
У Кіровоградській області вночі відбивали ворожу атаку дронів, обійшлося без наслідків, повідомив у п'ятницю голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.
Цієї ночі захисники неба знищили 14 ударних БПЛА, в тому числі і в небі над нашою областю. Попередня інформація - обійшлося без наслідків
У небі над Україною вночі знищили 14 російських "шахедів", ще два втрачено23.08.24, 08:19 • 22296 переглядiв