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На Кіровоградщині уламки збитого "шахеда" пошкодили лінії електропередач

На Кіровоградщині уламки збитого "шахеда" пошкодили лінії електропередач

Київ • УНН

 • 90019 перегляди

Минулої ночі українська протиповітряна оборона збила 13 ударних безпілотників, а осколки збитого безпілотника пошкодили лінії електропередач у Кропивницькому районі, що вимагає проведення ремонтних робіт.

У Кіровоградській області уламки збитого безпілотника пошкодили лінії електропередач у Кропивницькому районі, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.

Цієї ночі захисники неба знищили 13 ударних БпЛА. Є збиття і над Кіровоградщиною. Уламками шахеду в одному з населених пунктів Кропивницького району пошкоджені дроти електропередач

- написав Райкович у Telegram.

З його слів, спеціалісти на місці.

ППО знищила 13 з 14 безпілотників "Shahed" в повітряному бою 29.05.24, 07:24 • 23484 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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