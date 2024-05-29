На Кіровоградщині уламки збитого "шахеда" пошкодили лінії електропередач
Київ • УНН
Минулої ночі українська протиповітряна оборона збила 13 ударних безпілотників, а осколки збитого безпілотника пошкодили лінії електропередач у Кропивницькому районі, що вимагає проведення ремонтних робіт.
У Кіровоградській області уламки збитого безпілотника пошкодили лінії електропередач у Кропивницькому районі, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.
Цієї ночі захисники неба знищили 13 ударних БпЛА. Є збиття і над Кіровоградщиною. Уламками шахеду в одному з населених пунктів Кропивницького району пошкоджені дроти електропередач
З його слів, спеціалісти на місці.
ППО знищила 13 з 14 безпілотників "Shahed" в повітряному бою 29.05.24, 07:24 • 23484 перегляди