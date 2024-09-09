На Кіровоградщині підтвердили новий штам COVID-19 FLiRT

На Кіровоградщині зафіксували шість випадків лабораторно підтвердженого субваріанта Омікрону, що має назву FLІRT, зареєстрували на Кіровоградщині. Захворіли 3 дорослих та 3 дітей. Про це повідомив Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ, передає УНН.

Деталі

Зокрема. у місті Кропивницький зареєстрували 4 випадки (у тримісячного хлопчика та трьох дорослих (41-річної жінки та двох чоловіків: 35 та 41 рік).

Катеринівській ТГ Кропивницького району – у 11 місячної дівчинки. У Піщанобрідській ТГ Новоукраїнського району – у 6 місячної дівчинки. Наразі в області зареєстрована циркуляція двох підліній Omicron (JN.1 (Jenny) та новий субваріант Omicron – FliRT) - підсумовують в Центрі контролю та профілактики хвороб

У відомстві також заявили, що в регіоні росте захворюваність на коронавірус. За минулий тиждень в області зареєстровано 313 нових лабораторно підтверджених випадків у 294 дорослих та 19 дітей.

У МОЗ пояснили, у кого новий штам FLiRT не викликає тяжких форм захворювання

Продовжують лікування 330 пацієнтів, з них 23 дитини. За останні 7 днів летальних випадків не зареєстровано - йдеться в дописі.

Доповнення

Медики наголошують, що вакцинація є ефективним методом профілактики інфекційних захворювань, в тому числі і COVID-19.

Зазначається, що наразі в регіоні діють 95 постійних пунктів щеплень та 3 центри масової вакцинації. У м. Кропивницький імунізація населення проводиться в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини КНП "ЦПМСД №1" та КНП "ЦПМСД №2", а також у пункті щеплень КНП "АЗП-СМ" МР м. Кропивницького" в селищі Гірничому.

Нагадаємо

У серпні головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук заявила, що в Кіровоградській області не виявлено новий штам коронавірусу FLiRT.