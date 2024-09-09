На Кіровоградщині підтвердили новий штам COVID-19 FLiRT

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 56402 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 110160 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 148735 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 121869 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 113656 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 115838 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 143487 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75512 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83950 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 180034 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
 м/с
93 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 27520 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 29858 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 24128 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 21537 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 20091 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 148726 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 143484 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 180031 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 518055 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 597216 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 7066 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 34319 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33955 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 36055 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59631 перегляди
Актуальне
На Кіровоградщині підтвердили новий штам COVID-19 FLiRT

На Кіровоградщині підтвердили новий штам COVID-19 FLiRT

Київ • УНН

 • 11045 перегляди

У Кіровоградській області зафіксовано 6 випадків нового субваріанту Омікрону FLiRT. Захворіли 3 дорослих та 3 дітей, зростає загальна захворюваність на коронавірус в регіоні.

На Кіровоградщині зафіксували шість випадків лабораторно підтвердженого субваріанта Омікрону, що має назву FLІRT, зареєстрували на Кіровоградщині. Захворіли 3 дорослих та 3 дітей. Про це повідомив Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ, передає УНН.

Деталі

Зокрема. у місті Кропивницький зареєстрували 4 випадки (у тримісячного хлопчика та трьох дорослих (41-річної жінки та двох чоловіків: 35 та 41 рік).

Катеринівській ТГ Кропивницького району – у 11 місячної дівчинки. У Піщанобрідській ТГ Новоукраїнського району – у 6 місячної дівчинки. Наразі в області зареєстрована циркуляція двох підліній Omicron (JN.1 (Jenny) та новий субваріант Omicron – FliRT)

- підсумовують в Центрі контролю та профілактики хвороб

 У відомстві також заявили, що в регіоні росте захворюваність на коронавірус. За минулий тиждень в області зареєстровано 313 нових лабораторно підтверджених випадків у 294 дорослих та 19 дітей.

У МОЗ пояснили, у кого новий штам FLiRT не викликає тяжких форм захворювання12.08.24, 11:04 • 19139 переглядiв

Продовжують лікування 330 пацієнтів, з них 23 дитини. За останні 7 днів летальних випадків не зареєстровано

- йдеться в дописі. 

Доповнення

Медики наголошують, що вакцинація є ефективним методом профілактики інфекційних захворювань, в тому числі і COVID-19.

Зазначається, що наразі в регіоні діють 95 постійних пунктів щеплень та 3 центри масової вакцинації. У м. Кропивницький імунізація населення проводиться в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини КНП "ЦПМСД №1" та КНП "ЦПМСД №2", а також у пункті щеплень КНП "АЗП-СМ" МР м. Кропивницького" в селищі Гірничому.

Нагадаємо

У серпні головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук заявила, що в Кіровоградській області не виявлено новий штам коронавірусу FLiRT.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

COVID-19Здоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.34
Bitcoin
$86,860.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.09
Ethereum
$2,063.10