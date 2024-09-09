На Кировоградщине подтвердили новый штамм COVID-19 FLiRT на Кировоградщине

На Кировоградщине зафиксировали шесть случаев лабораторно подтвержденного субварианта Омикрона, который называется FLІRT, зарегистрировали на Кировоградщине. Заболели 3 взрослых и 3 детей. Об этом сообщил Кировоградский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава, передает УНН.

Детали

В частности. в городе Кропивницкий зарегистрировали 4 случая (у трехмесячного мальчика и трех взрослых (41-летней женщины и двух мужчин: 35 и 41 год).

Катериновской ТГ Кропивницкого района - у 11 месячной девочки. В Песчанобродской ТГ Новоукраинского района - у 6 месячной девочки. Сейчас в области зарегистрирована циркуляция двух подлиний Omicron (JN.1 (Jenny) и новый субвариант Omicron - FliRT) - подытоживают в Центре контроля и профилактики болезней

В ведомстве также заявили, что в регионе растет заболеваемость коронавирусом. За прошедшую неделю в области зарегистрировано 313 новых лабораторно подтвержденных случаев у 294 взрослых и 19 детей.

У МОЗ пояснили, у кого новий штам FLiRT не викликає тяжких форм захворювання

Продолжают лечение 330 пациентов, из них 23 ребенка. За последние 7 дней летальных случаев не зарегистрировано - говорится в заметке.

Дополнение

Медики отмечают, что вакцинация является эффективным методом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе и COVID-19.

Отмечается, что сейчас в регионе действуют 95 постоянных пунктов прививок и 3 центра массовой вакцинации. В г. Кропивницкий иммунизация населения проводится в амбулаториях общей практики семейной медицины КНП «ЦПМСД №1» и КНП «ЦПМСД №2», а также в пункте прививок КНП «АЗП-СМ» МР г. Кропивницкого» в поселке Горном.

Напомним,

В августе главный санитарный врач региона Надежда Оперчук заявила, что в Кировоградской области не выявлен новый штамм коронавируса FLiRT.