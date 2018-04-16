На Кіровоградщині вилучили підробленої горілки на 1 млн грн
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 квітня. УНН. Працівники податкової міліції задокументували та припинили факт постачання на територію Кіровоградської області горілчаних напоїв невідомого походження з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки на 1 млн гривень. Про це повідомили в ГУ ДФС у Кіровоградській області, передає УНН.
Незаконне транспортування здійснювалося автомобілем DAF з напівпричепом, який перевозив близько 6,5 тис. літрів підроблених горілчаних напоїв відомих українських брендів, а також горілчаних напоїв у картонних коробах типу Bag-in-box ємністю 10 літрів.
"Загальна сума вилучених з незаконного обігу алкогольних напоїв складає понад 1 млн гривень", – зазначили у ДФС.
Відібрані зразки вилучених алкогольних напоїв та акцизні марки з ознаками підробки направлено на експертизу.
Вирішується питання про реєстрацію матеріалів в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Нагадаємо, ДП "Укрспирт" звернулося до правоохоронних органів з приводу безперешкодного продажу в Інтернеті нелегального алкоголю.