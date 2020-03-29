На Кіровоградщині підтвердили перші 4 випадки коронавірусу: близько півтисячі осіб - на карантині

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 березня. УНН. За останню добу на Кіровоградщині зареєстрували 4 випадки захворюваності на COVID-19: близько 500 осіб відправили на карантин з числа тих, хто контактував з хворими. Про це під час брифінгу сьогодні, 29 березня, повідомив голова ОДА Андрій Балонь, передає кореспондент УНН.