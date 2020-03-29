На Кіровоградщині підтвердили перші 4 випадки коронавірусу: близько півтисячі осіб - на карантині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 березня. УНН. За останню добу на Кіровоградщині зареєстрували 4 випадки захворюваності на COVID-19: близько 500 осіб відправили на карантин з числа тих, хто контактував з хворими. Про це під час брифінгу сьогодні, 29 березня, повідомив голова ОДА Андрій Балонь, передає кореспондент УНН.
"Це 3 жителі Кропивницького і один – Долинського району. Їх стан середньої тяжкості, у всіх ознаки пневмонії. Всі вони за кордоном не були, однак контактували з тими, хто нещодавно звідти повернувся. Нині перевіряють на коронавірус всіх стаціонарних хворих із пневмонією. Власне, з їх числа і люди, у яких захворюваність підтвердили. Перевіряють всіх, хто контактував із хворими", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що близько півтисячі людей, які спілкувалися із захворілими, - на самоізоляції.
"Запровадили додаткові карантинні заходи – розгорнуть санітарні блокпости на в’їздах в обласний центр. Додаткову увагу приділять Долинській і Олександрівці, адже вона межує з Кам’янкою Черкаської області, де діагностували 18 випадків захворюваності на коронавірус. А один житель Кам’янки їздив за меддопомогою в Олександрівку", - повідомив Балонь.
Також вказано про обмеження щодо перебування на дитячих і спортивних майданчиках дітей із батьками. Будуть продовжувати дезінфекцію публічних громадських місць.
"Кіровоградська область має достатню кількість швидких тестів. Наразі визначили 5 лікарень, де лікуватимуть хворих на коронавірус", - резюмував голова ОДА.
Як повідомлялося раніше в УНН, за словами заслуженого лікаря України Костянтин Яриніча, українські області не готові до епідемії.
Нагадаємо, кількість випадків інфікування коронавірусом в Україні зросла до 418.