В Кировоградской области подтвердили первые 4 случая коронавируса: около полутысячи человек - на карантине

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 29 марта. УНН. За последние сутки в Кировоградской области зарегистрировали 4 случая заболеваемости COVID-19: около 500 человек отправили на карантин из числа тех, кто контактировал с больными. Об этом во время брифинга сегодня, 29 марта, сообщил глава ОГА Андрей Балонь, передает корреспондент УНН.