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На Хмельниччині знеструмлено 26 населених пунктів через негоду

На Хмельниччині знеструмлено 26 населених пунктів через негоду

Київ • УНН

 • 82251 перегляди

26 населених пунктів на Хмельниччині знеструмлено, ремонтні бригади працюють над відновленням.

Сьогодні через погіршення погодних умов, в Хмельницькій області без електроенергії залишились 26 населених пунктів, повідомляє Хмельницька ОВА, пише УНН.

Станом на ранок, внаслідок погіршення погодних умов знеструмлено 26 населених пунктів (з них 17 частково) в Ізяславській, Полонській та Хмельницькій громадах. Без електроенергії залишилися 4131 побутовий та 225 не побутових споживачів. Для ремонту задіяно 5 бригад, 5 одиниць техніки, 16 робітників. 

-  йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше попередили, що у  зв’язку з похолоданням, з наступного тижня в енергосистемі України буде дефіцит потужності. Тому можливо доведеться застосовувати планові відключення електроенергії.  

Незалежно від атак рф чи похолодання: в Укренерго заявили, що колапсу в українській енергосистемі не буде03.01.24, 19:54 • 43690 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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