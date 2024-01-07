В Хмельницкой области обесточены 26 населенных пунктов из-за непогоды

Сегодня из-за ухудшения погодных условий, в Хмельницкой области без электроэнергии остались 26 населенных пунктов, сообщает Хмельницкая ОВА, пишет УНН.

По состоянию на утро, в результате ухудшения погодных условий обесточены 26 населенных пунктов (из них 17 частично) в Изяславской, Полонской и Хмельницкой общинах. Без электроэнергии остались 4131 бытовой и 225 не бытовых потребителей. Для ремонта задействовано 5 бригад, 5 единиц техники, 16 рабочих. - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее предупредили, что в связи с похолоданием, со следующей недели в энергосистеме Украины будет дефицит мощности. Поэтому возможно придется применять плановые отключения электроэнергии.

Независимо от атак рф или похолодания: в Укрэнерго заявили, что коллапса в украинской энергосистеме не будет