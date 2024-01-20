На Хмельниччині вночі знешкодили три ворожі "шахеди" - ОВА
Київ • УНН
Запущені рф ударні безпілотники типу "шахед" були успішно нейтралізовані українськими силами протиповітряної оборони в Хмельницькій області. Жертв серед населення та пошкоджень інфраструктури не зафіксовано.
У Хмельницькій області ППО вночі знешкодила три ударних дрони типу Shahed, запущених російськими військами, повідомили у суботу у Хмельницькій ОВА, пише УНН.
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"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, в області сили ППО ЗСУ знешкодили 3 БпЛА типу "Shahed", - повідомили в Хмельницькій ОВА у Telegram.
Як зазначається, "населення не постраждало, на об'єктах інфраструктури руйнувань немає".
У небі над Україною вночі знищили 4 з 7 ворожих "шахедів"20.01.24, 09:07 • 28142 перегляди