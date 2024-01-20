На Хмельниччині вночі знешкодили три ворожі "шахеди" - ОВА

У Хмельницькій області ППО вночі знешкодила три ударних дрони типу Shahed, запущених російськими військами, повідомили у суботу у Хмельницькій ОВА, пише УНН.

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"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, в області сили ППО ЗСУ знешкодили 3 БпЛА типу "Shahed", - повідомили в Хмельницькій ОВА у Telegram.

Як зазначається, "населення не постраждало, на об'єктах інфраструктури руйнувань немає".

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