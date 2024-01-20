В Хмельницкой области ночью обезвредили три вражеских "шахеда" - ОВА

В Хмельницкой области ПВО ночью обезвредила три ударных дрона типа Shahed, запущенных российскими войсками, сообщили в субботу в Хмельницкой ОВА, пишет УНН.

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"Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, в области силы ПВО ВСУ обезвредили 3 БпЛА типа "Shahed", - сообщили в Хмельницкой ОВА в Telegram.

Как отмечается, "население не пострадало, на объектах инфраструктуры разрушений нет".

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