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В Хмельницкой области ночью обезвредили три вражеских "шахеда" - ОВА

В Хмельницкой области ночью обезвредили три вражеских "шахеда" - ОВА

Киев  •  УНН

20 январь 2024, 09:47  •  3895 просмотра

Запущенные рф ударные беспилотники типа "шахед" были успешно нейтрализованы украинскими силами противовоздушной обороны в Хмельницкой области. Жертв среди населения и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

В Хмельницкой области ПВО ночью обезвредила три ударных дрона типа Shahed, запущенных российскими войсками, сообщили в субботу в Хмельницкой ОВА, пишет УНН.

Детали

"Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, в области силы ПВО ВСУ обезвредили 3 БпЛА типа "Shahed", - сообщили в Хмельницкой ОВА в Telegram. 

Как отмечается, "население не пострадало, на объектах инфраструктуры разрушений нет".

В небе над Украиной ночью уничтожили 4 из 7 вражеских "шахедов"20 январь 2024, 07:07 • 19686 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
На Хмельниччині вночі знешкодили три ворожі "шахеди" - ОВА
Новости по теме

В Хмельницкой области ночью обезвредили три вражеских "шахеда" - ОВА

Запущенные рф ударные беспилотники типа "шахед" были успешно нейтрализованы украинскими силами противовоздушной обороны в Хмельницкой области. Жертв среди населения и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Война •   •  3895 просмотра
В Хмельницкой области ночью обезвредили три вражеских "шахеда" - ОВА

В Украине нет дефицита электроэнергии, из ремонта вышел блок ТЭС - Минэнерго

В Украине после длительного ремонта вернулся к работе энергоблок ТЭС, который добавит 160 дополнительных МВт мощности в энергосистему страны. Дефицита электроэнергии нет.

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Армия рф на Запорожье нанесла 70 ударов: била из РСЗО и артиллерии и осуществила 20 дроновых атак

Российские войска атаковали 15 населенных пунктов в Запорожской области Украины, нанеся 70 ударов, в том числе 20 с помощью беспилотников, сообщил Юрий Малашко, глава Запорожской областной военной администрации. Поступило 8 сообщений о разрушении имущества, но жертв нет.

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Армия рф на Запорожье нанесла 70 ударов: била из РСЗО и артиллерии и осуществила 20 дроновых атак

Рейд РДК в брянскую область: уничтожен УРАЛ оккупантов

Бойцы РДК провели рейд в брянской области рф 18 января, уничтожив УРАЛ 4320 и личный состав противника.

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Рейд РДК в брянскую область: уничтожен УРАЛ оккупантов

Купянск утром обстреляли россияне: один из снарядов не разорвался, его обнаружили на крыше

Российские войска обстреляли город Купянск в Харьковской области Украины, повредив жилой дом.

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Купянск утром обстреляли россияне: один из снарядов не разорвался, его обнаружили на крыше

Блокада на границе с Румынией снята еще на одном пункте пропуска

Румынские фермеры, которые блокировали пункт пропуска Сирет-Порубное на румынско-украинской границе, теперь полностью разблокировали его, разрешив движение грузовиков.

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Блокада на границе с Румынией снята еще на одном пункте пропуска

Очаков и громаду в Николаевской области россияне ночью обстреляли из артиллерии

Российская артиллерия обстреляла Очаков и Куцурубскую громаду в Николаевской области. Пострадавших в результате обстрелов нет.

Война •   •  12791 просмотра
Очаков и громаду в Николаевской области россияне ночью обстреляли из артиллерии

В рф заявили, что над клинцевским районом, где вторые сутки пылает нефтебаза, снова работала ПВО по дрону

Пожар на нефтебазе в брянской области рф до сих пор продолжается. министерство обороны рф заявляет, что сегодня еще один беспилотник сбили в брянской области

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В рф заявили, что над клинцевским районом, где вторые сутки пылает нефтебаза, снова работала ПВО по дрону

Ночная DDoS-атака на monobank проходила парой волн - Гороховский

Сооснователь monobank Олег Гороховский сообщил о мощной DDoS-атаке на monobank, которая происходила в несколько волн.

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Ночная DDoS-атака на monobank проходила парой волн - Гороховский

Сумская область ночью подверглась 6 вражеским обстрелам: на одну из громад россияне сбросили мины

Оккупанты обстреляли Сумскую область шесть раз за ночь.

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Сумская область ночью подверглась 6 вражеским обстрелам: на одну из громад россияне сбросили мины