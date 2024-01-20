В Хмельницкой области ночью обезвредили три вражеских "шахеда" - ОВА
Киев • УНН
Запущенные рф ударные беспилотники типа "шахед" были успешно нейтрализованы украинскими силами противовоздушной обороны в Хмельницкой области. Жертв среди населения и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
В Хмельницкой области ПВО ночью обезвредила три ударных дрона типа Shahed, запущенных российскими войсками, сообщили в субботу в Хмельницкой ОВА, пишет УНН.
Детали
"Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, в области силы ПВО ВСУ обезвредили 3 БпЛА типа "Shahed", - сообщили в Хмельницкой ОВА в Telegram.
Как отмечается, "население не пострадало, на объектах инфраструктуры разрушений нет".
В небе над Украиной ночью уничтожили 4 из 7 вражеских "шахедов"20 январь 2024, 07:07 • 19686 просмотров
В Хмельницкой области ночью обезвредили три вражеских "шахеда" - ОВА
Запущенные рф ударные беспилотники типа "шахед" были успешно нейтрализованы украинскими силами противовоздушной обороны в Хмельницкой области. Жертв среди населения и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
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