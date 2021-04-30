На хімзаводі в США спалахнула пожежа, населення прилеглих районів евакуюють
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Влада американського міста Сент-Луїс штату Міссурі евакуюють населення районів в радіусі 800 м від хімічного заводу, на якому виникла потужна пожежа, повідомляє телеканал Fox2Now, пише УНН.
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Відзначається, що горить завод компанії Manor Chemical, в будівлях якого зберігаються бочки з хімікатами. За попередніми даними, в результаті події ніхто не постраждав.
Як повідомляє Fox2Now, хмару диму видно за кілька миль від місця події. Правоохоронці евакуювали з даного району близько 3 тис. жителів.
Начальник пожежної охорони Нік Фахс заявив, що пожежа сталася через електричну іскру.
Нині, пожежники приступили до ліквідації загоряння. Експерти висловили надію, що оперативність рятувальників допоможе уникнути вибуху всіх хімікатів.
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У Бразильському місті Форталезі, що у штаті Сеара, на заводі з пакування кисню стався вибух. Через це постраждало щонайменше чотири людини.