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На хімзаводі в США спалахнула пожежа, населення прилеглих районів евакуюють

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Влада американського міста Сент-Луїс штату Міссурі евакуюють населення районів в радіусі 800 м від хімічного заводу, на якому виникла потужна пожежа, повідомляє телеканал Fox2Now, пише УНН.

Деталі

Відзначається, що горить завод компанії Manor Chemical, в будівлях якого зберігаються бочки з хімікатами. За попередніми даними, в результаті події ніхто не постраждав.

Як повідомляє Fox2Now, хмару диму видно за кілька миль від місця події. Правоохоронці евакуювали з даного району близько 3 тис. жителів.

Начальник пожежної охорони Нік Фахс заявив, що пожежа сталася через електричну іскру.

Нині, пожежники приступили до ліквідації загоряння. Експерти висловили надію, що оперативність рятувальників допоможе уникнути вибуху всіх хімікатів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мексика: на НПЗ після декількох вибухів почалася пожежа

Додамо

У Бразильському місті Форталезі, що у штаті Сеара, на заводі з пакування кисню стався вибух. Через це постраждало щонайменше чотири людини.

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