На химзаводе в США вспыхнул пожар, население прилегающих районов эвакуируют
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Власти американского города Сент-Луис штата Миссури эвакуируют население районов в радиусе 800 м от химического завода, на котором начался мощный пожар, сообщает телеканал Fox2Now, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что горит завод компании Manor Chemical, в зданиях которого хранятся бочки с химикатами. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщает Fox2Now, облако дыма видно за несколько миль от места происшествия. Правоохранители эвакуировали из данного района около 3 тыс. жителей.
Начальник пожарной охраны Ник Фахс заявил, что пожар произошел из-за электрической искры.
Сейчас, пожарные приступили к ликвидации возгорания. Эксперты выразили надежду, что оперативность спасателей поможет избежать взрыва всех химикатов.
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Добавим
В бразильском городе Форталезе, штат Сеара, на заводе по упаковке кислорода произошел взрыв. Из-за этого пострадали по меньшей мере четыре человека.