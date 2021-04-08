Мексика: на НПЗ після декількох вибухів почалася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Кілька вибухів прогриміли в середу на нафтопереробному заводі (НПЗ) "Ласаро-Карденас-дель-Ріо" в районі Мінатітлан в штаті Веракрус на сході Мексики, після чого на території підприємства почалася пожежа. Про це повідомила газета Milenio, передає УНН.
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"Перший вибух був зафіксований приблизно о 16:50 (00:50 четверга за київським часом) ... , після чого почалася пожежа на ділянці відвантаження дизельного палива і бензину, - розповіли виданню очевидці. - До 17:35 (1:35 четверга за Києвом) прогриміло шість вибухів, які призвели до збільшення площі загоряння".
Деталі
Вогнеборці приступили до ліквідації загоряння, йдеться в повідомленні, розміщеному в Twitter регіонального управління з надзвичайних ситуацій.
"На НПЗ в Мінатітлане стався інцидент, їм займаються працівники (компанії) Pemex, - зазначається у тексті. - Співробітники муніципальної та регіональної рятувальних служб, військовослужбовці, бійці Національної гвардії і поліцейські виставили оточення, їх підрозділи по боротьбі з вогнем готові приступити до роботі".
Доповнненя
Вибухи і пожежа не призвели до загибелі людей, йдеться в повідомленні в Twitter компанії Pemex, якій належить НПЗ. " Співробітники Pemex, що пройшли спеціальну підготовку, гасять загоряння на насосній станції НПЗ в Мінатітлане, штат Веракрус, - наголошується в тексті. - На цей момент відомостей про жертви або важко постраждалих не надходили".
Пізніше в Pemex повідомили, що пожежа взята під контроль, жителям довколишніх районів нічого не загрожує.
Влада не проводила евакуацію людей з районів, прилеглих до підприємства. Інформації про причини надзвичайної події поки немає.
Нагадаємо
Наприкінці березня щонайменше 20 людей постраждали в результаті вибуху, який стався на підприємстві індонезійської державної нафтогазової корпорації Pertamina в місті Балонган (провінція Західна Ява).