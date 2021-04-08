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Мексика: на НПЗ после нескольких взрывов начался пожар

Мексика: на НПЗ после нескольких взрывов начался пожар

Киев  •  УНН

 • 14974 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Несколько взрывов прогремели в среду на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Ласаро-Карденас-дель-Рио" в районе Минатитлан в штате Веракрус на востоке Мексики, после чего на территории предприятия начался пожар. Об этом сообщила газета Milenio, передает УНН.

Цитата

“Первый взрыв был зафиксирован примерно в 16:50 (00:50 четверга по киевскому времени) ... после чего начался пожар на участке отгрузки дизельного топлива и бензина, — рассказали очевидцы. — К 17:35 (1:35 четверга по Киеву) прогремело шесть взрывов, которые привели к увеличению площади возгорания”.

Детали

Пожарные приступили к ликвидации возгорания, говорится в сообщении, размещенном в Twitter регионального управления по чрезвычайным ситуациям.

“На НПЗ в Минатитлан произошел инцидент, им занимаются работники (компании) Pemex, — отмечается в тексте. — Сотрудники муниципальной и региональной спасательных служб, военнослужащие, бойцы Национальной гвардии и полицейские выставили оцепление, их подразделения по борьбе с огнем готовы приступить к работе”.

Доповнненя

Взрывы и пожар не повлекли гибель людей, говорится в сообщении в Twitter компании Pemex, которой принадлежит НПЗ. “Сотрудники Pemex, прошедшие специальную подготовку, тушат возгорание на насосной станции НПЗ в Минатитлан, штат Веракрус, — отмечается в тексте. — На данный момент сведений о жертвах или тяжело пострадавших не поступали”.

Позже в Pemex сообщили, что пожар взят под контроль, жителям близлежащих районов ничего не угрожает.

Власть не проводила эвакуацию людей из районов, прилегающих к предприятию. Информации о причинах чрезвычайного происшествия пока нет.

Напомним

В конце марта меньшей мере 20 человек пострадали в результате взрыва, который произошел на предприятии индонезийской государственной нефтегазовой корпорации Pertamina в городе Балонган (провинция Западная Ява).

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