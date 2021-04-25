На заводі по упаковці кисню в Бразилії стався вибух, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Бразильському місті Форталезі, що у штаті Сеара, на заводі з пакування кисню стався вибух. Через це постраждало щонайменше чотири людини. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
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Виробник промислового газу White Martins, якому належить завод, заявив, що виробництво кисню в регіоні не постраждало.
Компанія, яка розслідує причини інциденту, повідомила, що шукає альтернативні місця для заповнення кисневих балонів.
Губернатор Сеари Каміло Сантана на своїй сторінці у Twitter заявив, що команда з Міністерства охорони здоров’я також відслідковує проблему постачання кисню, щоб уникнути проблеми нестачі медичного обладнання.
"Я дуже шкодую через те, що сьогодні вранці у Форталезі стався вибух у компанії White Martins, яка постачає кисень. Через кілька хвилин після вибуху наші пожежники та поліцейські були на місці, щоб допомогти постраждалим та ізолювати територію", – написав Сантана.
Lamento muito o fato ocorrido esta manhã, em Fortaleza, da explosão na Empresa White Martins, que faz o fornecimento de oxigênio. Momentos após a explosão, nossos profissionais dos Bombeiros, Samu e policiais estiveram no local p/ o socorro das vítimas e isolamento da área.(cont)— Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) April 24, 2021
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Вибух та пожежа у COVID-лікарні в Багдаді забрали життя 58 людей.