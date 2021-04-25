Пожежа у COVID-лікарні в Багдаді: кількість жертв зросла до 58 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Кількість загиблих в суботу ввечері в результаті вибуху і подальшої пожежі в клініці для хворих COVID-19 в Багдаді зросла до 58 осіб, передає УНН із посиланням на канал Al-Hadath.
Деталі
Щонайменше 58 людей загинули в результаті пожежі в лікарні Ібн аль-Хатиб на південному сході Багдада, що сталась 24 квітня.
Зазначимо, що пожежа розпочалася після вибуху в сховищі з кисневими балонами. Деякі пацієнти лікарні стрибали з вікон, щоб врятуватися від вогню. Двоповерхова будівля майже повністю згоріла.
Додамо
Прем'єр-міністр країни Мустафа аль-Казимі наказав провести ретельне розслідування події. Затримано головного лікаря лікарні, а також главу служби безпеки і особи, відповідальні за технічне забезпечення госпіталю. Відомо, що лікарня не була обладнана системами пожежної безпеки, а внутрішні приміщення були оздоблені легкозаймистими матеріалами.