Пожежа у COVID-лікарні в Багдаді: кількість жертв зросла до 58 осіб

Деталі

Щонайменше 58 людей загинули в результаті пожежі в лікарні Ібн аль-Хатиб на південному сході Багдада, що сталась 24 квітня.

Зазначимо, що пожежа розпочалася після вибуху в сховищі з кисневими балонами. Деякі пацієнти лікарні стрибали з вікон, щоб врятуватися від вогню. Двоповерхова будівля майже повністю згоріла.

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Прем'єр-міністр країни Мустафа аль-Казимі наказав провести ретельне розслідування події. Затримано головного лікаря лікарні, а також главу служби безпеки і особи, відповідальні за технічне забезпечення госпіталю. Відомо, що лікарня не була обладнана системами пожежної безпеки, а внутрішні приміщення були оздоблені легкозаймистими матеріалами.