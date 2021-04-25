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Пожар в COVID-больнице в Багдаде: количество жертв возросло до 58 человек

Пожар в COVID-больнице в Багдаде: количество жертв возросло до 58 человек

Киев  •  УНН

 • 15799 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Количество погибших в субботу вечером в результате взрыва и последующего пожара в клинике для больных COVID-19 в Багдаде возросло до 58 человек, передает УНН со ссылкой на канал Al-Hadath.

Детали

По меньшей мере 58 человек погибли в результате пожара в больнице Ибн аль-Хатиб на юго-востоке Багдада, который произошел 24 апреля.

Отметим, что пожар начался после взрыва в хранилище с кислородными баллонами. Некоторые пациенты больницы прыгали из окон, чтобы спастись от огня. Двухэтажное здание почти полностью сгорело.

Добавим

Премьер-министр страны Мустафа аль-Казими приказал провести тщательное расследование происшествия. Задержано главного врача больницы, а также главу службы безопасности и лиц, ответственных за техническое обеспечение госпиталя. Известно, что больница не была оборудована системами пожарной безопасности, а внутренние помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами.

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