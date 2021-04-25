На заводе по упаковке кислорода в Бразилии произошел взрыв, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В бразильском городе Форталезе, штат Сеара, на заводе по упаковке кислорода произошел взрыв. Из-за этого пострадали по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Производитель промышленного газа White Martins, которому принадлежит завод, заявил, что производство кислорода в регионе не пострадало.
Компания, которая расследует причины инцидента, сообщила, что ищет альтернативные места для заполнения кислородных баллонов.
Губернатор Сеары Камило Сантана на своей странице в Twitter заявил, что команда из Министерства здравоохранения также отслеживает проблему снабжения кислорода, чтобы избежать проблемы нехватки медицинского оборудования.
"Я очень жалею потому, что сегодня утром в Форталезе произошел взрыв в компании White Martins, которая поставляет кислород. Через несколько минут после взрыва наши пожарные и полицейские были на месте, чтобы помочь пострадавшим и изолировать территорию", - написал Сантана.
Lamento muito o fato ocorrido esta manhã, em Fortaleza, da explosão na Empresa White Martins, que faz o fornecimento de oxigênio. Momentos após a explosão, nossos profissionais dos Bombeiros, Samu e policiais estiveram no local p / o socorro das vítimas e isolamento da área. (Cont)- Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) April 24, 2021
Напомним
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