На Херсонщині вранці росіяни атакували автівку дроном, є загиблий
Київ • УНН
В результаті атаки російського безпілотника-камікадзе на автомобіль в Осокорівці Херсонської області загинув місцевий житель 1974 року народження.
У Херсонській області російські війська сьогодні вранці атакували дроном-камікадзе автомобіль в Осокорівці, загинув місцевий житель, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"Зранку російські військові атакували дроном-камікадзе автівку в Осокорівці. Внаслідок удару загинув місцевий житель 1974 року народження", - написав Прокудін у Telegram.
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