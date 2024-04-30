На Херсонщині росіяни поцілили в об’єкт критичної інфраструктури та адмінбудівлю: загинула одна людина, ще одна травмувалась
Київ • УНН
У Херсонській області російські війська обстріляли житлові квартали, влучивши в об'єкт критичної інфраструктури, адміністративну будівлю та заклад культури, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли житлові квартали, влучили в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, заклад культури та приватний автомобіль. Внаслідок ворожих обстрілів в області за добу загинула одна людина, ще одна отримала поранення, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Михайлівка, Кізомис, Янтарне, Дніпровське, Станіслав, Берислав, Новокаїри, Одрадокам'янка, Білозерка, Миколаївка, Тягинка, Велетенське, Садове, Інженерне, Берегове, Львове та місто Херсон.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 10 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, заклад культури та приватний автомобіль
За словами голови ОВА, через російську агресію одна людина загинула, ще одна - дістала поранення.
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