На Херсонщине россияне попали в объект критической инфраструктуры и админздание: погиб один человек, еще один травмировался

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли жилые кварталы, попали в объект критической инфраструктуры, админздание, учреждение культуры и частный автомобиль. В результате вражеских обстрелов в области за сутки погиб один человек, еще один получил ранения, сообщил во вторник председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Михайловка, Кизомыс, Янтарное, Днепровское, Станислав, Берислав, Новокаиры, Одрадокаменка, Белозерка, Николаевка, Тягинка, Велетенское, Садовое, Инженерное, Береговое, Львовское и город Херсон.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 10 частных домов. Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, админздание, учреждение культуры и частный автомобиль - написал Прокудин в Telegram.

По словам главы ОВА, из-за российской агрессии один человек погиб, еще один - получил ранения.

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