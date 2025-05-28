На Херсонщині окупанти скинули вибухівку з дрона: важко поранено чоловіка
Київ • УНН
У Кізомисі російські військові атакували місцевого жителя дроном, скинувши вибухівку. 43-річний чоловік отримав важкі травми голови та перебуває в церебральній комі.
У Кізомисі на Херсонщині окупанти скинули вибухівку з дрона на 43-річного чоловіка. У чоловіка діагностовано вибухова та черепно-мозкова травми, забій головного мозку, уламкове поранення потилиці та церебральна кома. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.
У Кізомисі окупанти атакували з БпЛА місцевого жителя. Через скидання вибухівки з дрона постраждав 43-річний чоловік. У нього - вибухова та черепно-мозкова травми, забій головного мозку, уламкове поранення потилиці та церебральна кома
Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги.
Нагадаємо
Комісія ООН дійшла висновку, що удари дронів російських збройних сил по цивільному населенню в Херсонській області кваліфікуються як злочини проти людяності у вигляді вбивств.