На Херсонщині окупанти скинули вибухівку з дрона: важко поранено чоловіка

У Кізомисі на Херсонщині окупанти скинули вибухівку з дрона на 43-річного чоловіка. У чоловіка діагностовано вибухова та черепно-мозкова травми, забій головного мозку, уламкове поранення потилиці та церебральна кома. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.

У Кізомисі окупанти атакували з БпЛА місцевого жителя. Через скидання вибухівки з дрона постраждав 43-річний чоловік. У нього - вибухова та черепно-мозкова травми, забій головного мозку, уламкове поранення потилиці та церебральна кома - повідомили в ОВА.

Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Нагадаємо

Комісія ООН дійшла висновку, що удари дронів російських збройних сил по цивільному населенню в Херсонській області кваліфікуються як злочини проти людяності у вигляді вбивств.