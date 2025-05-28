На Херсонщине оккупанты сбросили взрывчатку с дрона: тяжело ранен мужчина

$41.680.11
47.310.02
ukenru
Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным
17:16 • 12715 просмотра

Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

Эксклюзив
14:57 • 38019 просмотра

Окончание "торгового безвиза" между Украиной и ЕС: эксперт назвал возможные варианты развития ситуации

Эксклюзив
28 мая, 12:43 • 63061 просмотра

"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

28 мая, 12:12 • 109679 просмотра

Генштаб подтвердил поражение важных объектов российского ВПК в подмосковье и ивановской области

28 мая, 10:11 • 79272 просмотра

Я готов к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным - Зеленский

Эксклюзив
28 мая, 09:43 • 86153 просмотра

Прокуратура требует активизировать расследование в отношении главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
28 мая, 07:55 • 162352 просмотра

Галущенко о возможных планах рф перезапустить ЗАЭС: "Могут привести к непредсказуемым последствиям"

Эксклюзив
28 мая, 06:00 • 71115 просмотра

Усиление лимитов на переводы с карты на карту с июня: экономист опроверг мифы и объяснил на кого это повлияет

28 мая, 05:00 • 170950 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

Эксклюзив
27 мая, 13:16 • 219745 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.7м/с
89%
745мм
Популярные новости

Цены на экспортную нефть из москвы падают седьмую неделю подряд – Bloomberg

28 мая, 13:09 • 12017 просмотра

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

28 мая, 13:39 • 56892 просмотра

Подозревается в военных преступлениях против Украины: захвачен стрелок вс рф, казнивший украинских пленных воинов

28 мая, 13:55 • 23814 просмотра

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

14:15 • 91002 просмотра

Петр Павел пытается обеспечить военную поддержку Украине независимо от результатов будущих президентских выборов - Politico

14:58 • 27581 просмотра
публикации

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

14:15 • 91161 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

28 мая, 05:00 • 170950 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 182719 просмотра

Топ трендов выпускной моды 2025: что актуально и сколько стоит

27 мая, 14:30 • 187448 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция
Эксклюзив

27 мая, 13:16 • 219745 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Фридрих Мерц

Борис Писториус

Михаил Подоляк

Руслан Кравченко

Биньямин Нетаньяху

Актуальные места

Берлин

Ватикан

Киев

Румыния

Словакия

Реклама
УНН Lite

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

28 мая, 13:39 • 57026 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

28 мая, 08:54 • 121850 просмотра

Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

27 мая, 17:27 • 62477 просмотра

HBO официально представило актеров, которые сыграют Гарри Поттера, Гермиону и Рона в новом сериале

27 мая, 16:05 • 66246 просмотра

Цзя Цзя и Дэ Дэ: гонконгским пандам-близнецам выбрали имена на конкурсе

27 мая, 09:48 • 132844 просмотра
Актуальное

Северный поток — 2

Телеграмма

Старлинк

Фокс Ньюс

Facebook

На Херсонщине оккупанты сбросили взрывчатку с дрона: тяжело ранен мужчина

Киев • УНН

 • 398 просмотра

В Кизомысе российские военные атаковали местного жителя дроном, сбросив взрывчатку. 43-летний мужчина получил тяжелые травмы головы и находится в церебральной коме.

На Херсонщине оккупанты сбросили взрывчатку с дрона: тяжело ранен мужчина

В Кизомысе Херсонской области оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 43-летнего мужчину. У мужчины диагностированы взрывная и черепно-мозговая травмы, ушиб головного мозга, осколочное ранение затылка и церебральная кома. Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.

В Кизомысе оккупанты атаковали с БпЛА местного жителя. Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадал 43-летний мужчина. У него - взрывная и черепно-мозговая травмы, ушиб головного мозга, осколочное ранение затылка и церебральная кома 

- сообщили в ОВА.

Пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи.

Напомним

Комиссия ООН пришла к выводу, что удары дронов российских вооруженных сил по гражданскому населению в Херсонской области квалифицируются как преступления против человечности в виде убийств.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаКриминал и ЧП
Херсонская область
Brent
$64.04
Bitcoin
$107,505.80
S&P 500
$5,909.48
Tesla
$358.81
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,327.44
Ethereum
$2,636.01