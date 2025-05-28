На Херсонщине оккупанты сбросили взрывчатку с дрона: тяжело ранен мужчина
Киев • УНН
В Кизомысе российские военные атаковали местного жителя дроном, сбросив взрывчатку. 43-летний мужчина получил тяжелые травмы головы и находится в церебральной коме.
В Кизомысе Херсонской области оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 43-летнего мужчину. У мужчины диагностированы взрывная и черепно-мозговая травмы, ушиб головного мозга, осколочное ранение затылка и церебральная кома. Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.
В Кизомысе оккупанты атаковали с БпЛА местного жителя. Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадал 43-летний мужчина. У него - взрывная и черепно-мозговая травмы, ушиб головного мозга, осколочное ранение затылка и церебральная кома
Пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи.
Напомним
Комиссия ООН пришла к выводу, что удары дронов российских вооруженных сил по гражданскому населению в Херсонской области квалифицируются как преступления против человечности в виде убийств.