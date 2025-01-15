На Херсонщині через російські обстріли 7 поранених

У Херсонській області російські війська минулої доби, обстріляли 37 населених пунктів, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру, 7 людей отримали поранення, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

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"Через російську агресію 7 людей дістали поранення", - написав Прокудін.

Минулої доби, зі слів Прокудін, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися місто Херсон та ще 36 населених пунктів.

російські військові, за його даними, били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, господарчу споруду, гаражі та приватні автомобілі.

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