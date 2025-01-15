В Херсонской области из-за российских обстрелов 7 раненых
Киев • УНН
российские войска обстреляли 37 населенных пунктов Херсонской области, повредив жилые дома и инфраструктуру. В результате атак 7 человек получили ранения.
В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 37 населенных пунктов, повредив жилые дома и инфраструктуру, 7 человек получили ранения, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения", - написал Прокудин.
За прошедшие сутки, по словам Прокудина, под вражеским огнем и авиаударами оказались город Херсон и еще 36 населенных пунктов.
российские военные, по его данным, били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 12 частных домов. Также оккупанты изувечили газопровод, хозяйственную постройку, гаражи и частные автомобили.
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