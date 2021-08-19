На Херсонщині зафіксували 51 новий випадок коронавірусу за добу

Цитата

"За останню добу проведено 752 ПЛР-дослідження, 415 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 925 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 51 новий лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19, з яких 29 жінок та 22 чоловіки. З них 3 дитини", - йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: "42 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 9 осіб".

Також в області 76 одужань.

"Тож наразі в області 37 248 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:

- 35 083 людини побороли недуг;

- 942 людини інфіковані COVID-19;

- 1 223 людини померли", резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 268 666 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 336 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.