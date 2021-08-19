На Херсонщине зафиксировали 51 новый случай коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 51 новый лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерли 1223 человека. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 752 ПЦР-исследования, 415 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 925 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 51 новый лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, из которых 29 женщин и 22 мужчины. Из них 3 ребенка”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “42 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 9 человек”.
Также в области 76 выздоровлений.
“Поэтому сейчас в области 37 248 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 35 083 человека побороли недуг;
— 942 человека инфицированы COVID-19;
— 1223 человека умерли”, резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 268 666 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 336 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.