На Херсонщині зафіксували 179 нових випадків коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. На Херсонщині за 24 вересня зафіксовано 179 нових лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 329 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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“За останню добу проведено 1077 ПЛР-досліджень, 214 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1053 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 179 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 107 жінок та 72 чоловіки. Серед них 15 дітей та 2 медичних працівники”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний, 138 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізована 41 особа.
Одужало 101 людина.
“Тож наразі в області 41 080 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
З них:
—37 010 людей побороли недуг;
—2 741 людина інфікована COVID-19;
—1 329 людей померли", — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 379 483 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 55 424 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.