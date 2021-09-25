На Херсонщині зафіксували 179 нових випадків коронавірусу за добу

Цитата

“За останню добу проведено 1077 ПЛР-досліджень, 214 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1053 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 179 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 107 жінок та 72 чоловіки. Серед них 15 дітей та 2 медичних працівники”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний, 138 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізована 41 особа.

Одужало 101 людина.

“Тож наразі в області 41 080 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

З них:

—37 010 людей побороли недуг;

—2 741 людина інфікована COVID-19;

—1 329 людей померли", — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 379 483 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 55 424 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.