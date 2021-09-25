На Херсонщине зафиксировали 179 новых случаев коронавируса в сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. На Херсонщине за 24 сентября зафиксирован 179 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1329 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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"За последние сутки проведено 1077 ПЦР-исследований, 214 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1053 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 179 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 107 женщин и 72 мужчины. Среди них 15 детей и 2 медицинских работника ", - говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное, 138 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализирована 41 человек.
Выздоровели 101 человек.
"Поэтому сейчас в области 41 080 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Из них:
-37010 человек побороли болезнь;
-2741 человек инфицирован COVID-19;
-1329 человек умерли ", - резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 379 483 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 55 424 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.