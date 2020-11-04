На Херсонщині новий антирекорд випадків COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. На Херсонщині за добу проведено понад 2,4 тисяч досліджень на виявлення коронавірусу, з яких зафіксовано 230 нових випадків COVID-19, що є новим антирекордом для регіону. Про це у своєму Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.
“За останню добу проведено 1331 ПЛР-дослідження та 1085 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу.
Зафіксовано 230 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 16 дітей та 22 медичних працівника”, — написав Гусєв.
За його словами, стан хворих задовільний, 210 осіб перебувають на самоізоляції, зі станом середньої важкості госпіталізовано 20 осіб. За добу померли четверо чоловіків. Усі мали захворювання на пневмонію та COVID-19.
“Також маємо 101 нове одужання”, — повідомив голова ОДА.
Він додав, що наразі в Херсонській області 4 852 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус, з яких:
— 2 018 людей одужали;
— 2 726 інфікованих COVID-19;
— 108 людей померли.
Минулий антирекорд у Херсонській області зафіксовано 2 листопада — 198 нових випадків COVID-19.
Нагадаємо, за останніми даними МОЗ, в Україні зареєстровано 420 тис. хворих на COVID-19, приріст випадків за добу — новий антирекорд у 9,5 тис. Внаслідок хвороби за добу померли 199 людей, одужали — 7536.