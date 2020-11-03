На Херсонщині за добу зафіксовано антирекорд випадків COVID-19

“За останню добу проведено 1241 ПЛР-дослідження та 1144 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 198 нових лабораторно підтверджених випадків на COVID-19, з яких 11 дітей та 12 медичних працівників”, — написав Гусєв.

За його словами, стан хворих задовільний, 183 особи перебувають на самоізоляції. До медичних закладів зі станом середньої важкості госпіталізовано 15 осіб. Померли двоє жінок 83 та 77 років, які мали захворювання на пневмонію та COVID-19.

“Також маємо 48 нових одужань”, — повідомив голова ОДА.

Він додав, що наразі в Херсонській області 4 622 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус, з яких:

— 1 917 людей одужали;

— 2 601 інфікованих COVID-19;

— 104 людини померла.

Нагадаємо, за останніми даними МОЗ, в Україні зареєстровано понад 411 тис. хворих на COVID-19, приріст випадків за добу — новий антирекорд у майже 9 тисяч. Внаслідок хвороби загалом в країні померли 7 532 людини, з них за добу — 157. Одужали понад 168,8 тис. людей, з них за добу — 5100.