В Херсонской области за сутки зафиксирован антирекорд случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Херсонской области за последние сутки проведено более 2300 исследований на выявление коронавируса, из которых зафиксировано 198 новых случаев COVID-19, что является антирекордом для региона. Об этом в своем Facebook сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 1241 ПЦР-исследования и 1144 исследования методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 198 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 11 детей и 12 медицинских работников”, — написал Гусев.
По его словам, состояние больных удовлетворительное, 183 человека находятся на самоизоляции. В медицинские учреждения с состоянием средней тяжести госпитализированы 15 человек. Умерли две женщины 83 и 77 лет, которые имели заболевания пневмонией и COVID-19.
“Также есть 48 новых выздоровлений”, — сообщил председатель ОГА.
Он добавил, что сейчас в Херсонской области 4622 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом, из которых:
— 1917 человек выздоровели;
— 2601 инфицированных COVID-19;
— 104 человека умерли.
Напомним, по последним данным Минздрава, в Украине зарегистрировано более 411 тыс. больных COVID-19, прирост случаев за сутки — новый антирекорд — почти 9 тысяч. Вследствие болезни в целом в стране умерли 7532 человека, из них за сутки — 157. Выздоровели более 168,8 тыс. человек, из них за сутки — 5100.