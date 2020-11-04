В Херсонской области новый антирекорд случаев COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Херсонской области за сутки проведено более 2,4 тыс. исследований на выявление коронавируса, из которых зафиксировано 230 новых случаев COVID-19, что является новым антирекордом для региона. Об этом в своем Facebook сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 1331 ПЦР-исследования и 1085 исследований методом ИФА на выявление коронавируса.
Зафиксировано 230 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 16 детей и 22 медицинских работника”, — написал Гусев.
По его словам, состояние больных удовлетворительное, 210 человек находятся на самоизоляции, с состоянием средней тяжести госпитализированы 20 человек. За сутки умерли четверо мужчин. Все имели заболевания пневмонией и COVID-19.
“Также есть 101 новое выздоровление”, — сообщил председатель ОГА.
Он добавил, что сейчас в Херсонской области 4852 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом, из которых:
— 2 018 человек выздоровели;
— 2 726 инфицированных COVID-19;
— 108 человек умерли.
Прошлый антирекорд в Херсонской области зафиксировано 2 ноября — 198 новых случаев COVID-19.
Напомним, по последним данным Минздрава, в Украине зарегистрировано 420 тыс. больных COVID-19, прирост случаев за сутки — новый антирекорд в 9,5 тыс. Вследствие болезни за сутки умерли 199 человек, выздоровели — 7536.