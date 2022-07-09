На Харківському напрямку ворог не полишає спроб наблизитися до міста - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. На Харківському напрямку тривають спроби ворога наблизитися до міста, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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"На Харківському напрямку тривають спроби ворога наблизитися до міста. Штурмовими діями противник намагався просунутись у напрямку Кочубеївка - Дементіївка. Українські воїни відкинули окупантів на раніше зайняті позиції", - йдеться у повідомленні.
Деталі
На напрямку Мале Веселе – Петрівка Сили оборони України виявили та знешкодили розвідувальну групу противника.
На Словʼянському напрямку застосуванням артилерії окупанти намагаються створити сприятливі умови для подальшого просування у напрямку Ізюм – Словʼянськ. Ворожа армійська авіація завдала удару в районах населених пунктів Чепіль та Богородичне.
Всі спроби штурму противника у напрямках Довгеньке – Краснопілля, Пасіка – Долина наші захисники успішно відбили. Ворог відійшов. Здійснив дистанційне мінування ділянки автомобільної дороги поблизу Великої Комишувахи.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 37,2 тис. осіб, 1638 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.