На Харьковском направлении враг не оставляет попыток приблизиться к городу – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. На Харьковском направлении продолжаются попытки врага приблизиться к городу, передает УНН со ссылкой на строительство Генштаба.
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"На Харьковском направлении продолжаются попытки врага приблизиться к городу. Штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлении Кочубеевка – Дементиевка. Украинские воины отбросили оккупантов на ранее занятые позиции", – говорится в сообщении.
Детали
На направлении Малое Веселое – Петровка Силы обороны Украины обнаружили и обезвредили разведывательную группу противника.
На Славянском направлении применением артиллерии оккупанты пытаются создать благоприятные условия для дальнейшего продвижения в направлении Изюм – Славянск. Вражеская армейская авиация нанесла удар в районах населенных пунктов Чепиль и Богородичное.
Все попытки штурма противника по направлениям Довгенькое – Краснополье, Пасека – Долина наши защитники успешно отбили. Враг отошел. Совершил дистанционное минирование участка автомобильной дороги вблизи Большой Камышевахи.
Напомним
Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения РФ, в Украине достигли уже около 37,2 тыс. человек, 1638 танков и сотен единиц другой военной техники.