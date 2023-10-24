На Харківщині за час війни знищено або пошкоджено близько 30 тисяч об’єктів інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На Харківщині росіяни частково або повністю зруйнували близько 30 тисяч об’єктів інфраструктури. Наразі триває процес відновлення і про його результати розповів заступник голови Харківської ОВА Євген Іванов під час брифінгу, передає кореспондентка УНН.
Цитата
«По єВідновленню процес набирає обертів. У нас близько 30 тисяч об’єктів житлового і не житлового фонду, які частково або повністю знищенні»,- сказав Євген Іванов.
Деталі
Наразі по програмі для власників житла — пошкодженого або зруйнованого через бойові дії - єВідновлення отримано 20385 заявок на поточний ремонт частково пошкодженого житла. З них майже на півмільярда гривень люди вже отримали. Тобто задовільнено 6109 заявок. Ця цифра, за словами Євгена Іванова, змінюється щодоби, тобто робота цих комісій відповідно по теріторіальних громадах та місту Харкову йде безперервно.
По повністю знищенному майну в області зареєстровано 1942 заяви, відповідно в шести територіальних громадах, які найбільше постраждали від російської агресії. Відповідні комісії вже сформували перших 65 сертифікатів на надання компенсації на повністю знищене майно на суму майже 100 млн гривень.
Нагадаємо
З 10 травня, у застосунку «Дія» власники пошкодженого під час війни житла можуть подати заявку на отримання компенсації для його ремонту та відновлення.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За добу рф обстріляла близько 15 населених пунктів на Харківщині