На Харьковщине за время войны уничтожено или повреждено около 30 тысяч объектов инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. На Харьковщине россияне частично или полностью разрушили около 30 тысяч объектов инфраструктуры. Сейчас идет процесс восстановления и о его результатах рассказал заместитель председателя Харьковской ОГА Евгений Иванов во время брифинга, передает корреспондентка УНН.
Цитата
«По восстановлению процесс набирает обороты. У нас около 30 тысяч объектов жилого и не жилого фонда, которые частично или полностью уничтожены», - сказал Евгений Иванов.
Детали
Сейчас по программе для владельцев жилья — поврежденного или разрушенного из-за боевых действий - єВідновлення получено 20 385 заявок на текущий ремонт частично поврежденного жилья. Из них почти на полмиллиарда гривен люди уже получили. То есть удовлетворено 6109 заявок. Эта цифра, по словам Евгения Иванова, меняется ежесуточно, то есть работа этих комиссий соответственно по территориальным общинам и городу Харькову идет непрерывно.
По полностью уничтоженному имуществу в области зарегистрировано 1942 заявления, соответственно в шести территориальных громадах, которые больше всего пострадали от российской агрессии. Соответствующие комиссии уже сформировали первых 65 сертификатов на предоставление компенсации на полностью уничтоженное имущество на сумму почти 100 млн гривен.
Напомним
С 10 мая, в приложении «Дія» владельцы поврежденного во время войны жилья могут подать заявку на получение компенсации для его ремонта и восстановления.
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