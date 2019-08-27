На Харківщині чоловік мало не вбив співмешканку ножем
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Харківській області правоохоронці затримали жителя села Шелудьківка Зміївського району, який наніс удар кухонним ножем в область шиї жінки. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, 26 серпня, о 5:30, до відділу поліції надійшло повідомлення від 20-річної жінки про те, що у її матері ножове поранення. Потерпілу було госпіталізовано до лікарні.
Як встановили правоохоронці, під час вживання спиртних напоїв між 50-річним чоловіком та його 55-річною співмешканкою виник конфлікт на ґрунті ревнощів. В ході сварки зловмисник вдарив ножем жінку та відправився відпочивати.
Дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.
Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речовий доказ вилучений.
Нагадаємо, у столиці затримали чоловіка, який намагався зарізати колишню дружину, коли вона приїхала привітати спільну дитину із днем народження.