В Харьковской области мужчина едва не убил сожительницу ножом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Харьковской области правоохранители задержали жителя села Шелудьковка Змиевского района, который нанес удар кухонным ножом в область шеи женщине. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, 26 августа, в 5:30, в отдел полиции поступило сообщение от 20-летней женщины о том, что у ее матери ножевое ранение. Пострадавшая была госпитализирована в больницу.
Как установили правоохранители, во время употребления спиртных напитков между 50-летним мужчиной и его 55-летней сожительницей возник конфликт на почве ревности. В ходе ссоры злоумышленник ударил ножом женщину и отправился отдыхать.
Данные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественное доказательство изъято.
Напомним, в столице задержали мужчину, который пытался зарезать бывшую жену, когда она приехала поздравить общего ребенка с днем рождения.