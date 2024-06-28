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На ґрунті ревнощів вбив доньку: жителю Киїївщини винесено вирок у справі про умисне вбивство

Київ • УНН

 • 12721 перегляди

Мешканця Київської області засуджено до 15 років позбавлення волі за вбивство 16-річної доньки та замах на вбивство 12-річного сина через ревнощі під час сварки з дружиною.

На ґрунті ревнощів вбив доньку: жителю Киїївщини винесено вирок у справі про умисне вбивство

До 15 років позбавлення волі засуджено жителя Київської області, який вбив 16-річну доньку та намагався вбити 12-річного сина. Пише УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Суд виніс вирок мешканцю Київщини, який вбив доньку ножем в серце та намагався вбити сина. Чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що напередодні вбивства під час телефонної розмови на ґрунті ревнощів засуджений посварився з дружиною, яка перебувала за кордоном. Щоб помститися їй він вирішив вбити дітей – 16-річну доньку та 12-річного сина.

За інформацією прокурорів, трагічні події сталися вночі, 2 травня 2023 року:

Фігурант перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він пішов на кухню та увімкнув газові конфорки. Після цього розбудив дітей. Розуміючи небезпечні наслідки дій батька, дівчина хотіла вимкнути плиту.

Через це між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Діти намагалися втекти від батька, однак залишити будинок їм не вдалося, оскільки засуджений відламав внутрішню ручку вхідних дверей. У ході суперечки чоловік вдарив кухонним ножем доньку по обличчю та в грудну клітину.

Від отриманої колото-різаної рани з пошкодженням серця, вона померла на місці злочину. Побоюючись за своє життя, хлопець взяв мобільний телефон та сховався у підвалі будинку, звідки викликав правоохоронців.

Доповнення

За клопотанням прокуратури вирок суду чоловік очікував у слідчому ізоляторі.

Розкрито вбивство 86-річного пенсіонера: 47-річному чоловікові загрожує довічне ув'язнення28.06.24, 01:24 • 19914 переглядiв

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