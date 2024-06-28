К 15 годам лишения свободы приговорен житель Киевской области, который убил 16-летнюю дочь и пытался убить 12-летнего сына. Пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Суд вынес приговор жителю Киевской области, который убил дочь ножом в сердце и пытался убить сына. Мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы.

Прокуроры доказали, что накануне убийства во время телефонного разговора на почве ревности осужденный поссорился с женой, которая находилась за границей. Чтобы отомстить ей он решил убить детей - 16-летнюю дочь и 12-летнего сына.

По информации прокуроров, трагические события произошли ночью, 2 мая 2023 года:

Фигурант находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пошел на кухню и включил газовые конфорки. После этого разбудил детей. Понимая опасные последствия действий отца, девушка хотела выключить плиту.

Из-за этого между ними возник конфликт, который перерос в драку. Дети пытались убежать от отца, однако покинуть дом им не удалось, поскольку осужденный отломал внутреннюю ручку входной двери. В ходе спора мужчина ударил кухонным ножом дочь по лицу и в грудную клетку.

От полученной колото-резаной раны с повреждением сердца, она скончалась на месте преступления. Опасаясь за свою жизнь, парень взял мобильный телефон и спрятался в подвале дома, откуда вызвал правоохранителей.

Дополнение

По ходатайству прокуратуры приговор суда мужчина ожидал в следственном изоляторе.

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