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На фронті відбулося 60 бойових зіткнень, найважча ситуація на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

На фронті відбулося 60 бойових зіткнень, найважча ситуація на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 108342 перегляди

Українські силовики відбили 60 ворожих атак, при цьому найбільш напружена ситуація склалася на Покровському напрямку, де вони відбили 17 атак.

Станом на 22:30 неділі кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 60, найбільш гарячою ситуація була на Покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

Згідно зі зведенням, на Покровському напрямку підрозділи нашого угруповання відбили 17 атак противника. Свою активність ворог концентрував у районах Новоолександрівки та Сокола. Наразі все ще тривають бойові дії поблизу останнього. Сили оборони вживають активних заходів для недопущення просування ворога.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили сім спроб противника вклинитися в нашу оборону неподалік Калинівки, Кліщіївки та Андріївки. Втрат позицій і територій не допущено.

На Сіверському напрямку впродовж доби наші захисники відбили сім штурмових дій ворога в районах Виїмки та Роздолівки. Поблизу останньої обстановка залишається напруженою - триває бій.

На Курахівському напрямку відбулося шість бойових зіткнень, п'ять із яких успішно відбито нашими воїнами. Триває бій у районі Красногорівки.

На Куп'янському напрямку відбулося шість бойових зіткнень. Усі атаки російських загарбників відбиті в районах населених пунктів Дружелюбівка та Невське.

Генштаб інформує про напружену ситуацію на Покровському напрямку02.06.24, 20:46 • 52864 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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