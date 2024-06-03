На фронте произошло 60 боевых столкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском направлении - Генштаб ВСУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
  •  100660 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  164465 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  158406 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  160382 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  148330 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  143181 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  133540 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  275741 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  113064 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  255029 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

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На фронте произошло 60 боевых столкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском направлении - Генштаб ВСУ

Украинские силовики отбили 60 вражеских атак, при этом наиболее напряженная ситуация сложилась на Покровском направлении, где они отбили 17 атак.

Война •   •  11232 просмотра
На фронте произошло 60 боевых столкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском направлении - Генштаб ВСУ

Ярослава Могучих выиграла "золото" на этапе Бриллиантовой лиги-2024 в Стокгольме

Ярослава Магучих завоевала золото в прыжках в высоту на первом этапе Бриллиантовой лиги 2024 года в Стокгольме, Ирина Геращенко завоевала бронзу, а Имке Оннен из Германии завоевала серебро.

спорт •   •  10333 просмотра
Ярослава Могучих выиграла "золото" на этапе Бриллиантовой лиги-2024 в Стокгольме

FT: Путин на встрече с Си говорил о "Силе Сибири-2", саммите по Украине и банках

Путин обсудил с Си Цзиньпином приостановленную операцию по строительству газопровода "Сила Сибири-2" из-за требований Китая снизить цены и объемы поставок, потенциальное финансирование китайскими банками оборонной промышленности России в условиях санкций США и отказ Китая принять участие в саммите по Украине в Женеве.

Экономика •   •  13030 просмотра
FT: Путин на встрече с Си говорил о "Силе Сибири-2", саммите по Украине и банках

В восточных областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики

По данным ВВС Украины, на востоке Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы нанесения ударов баллистическими ракетами.

Война •   •  13188 просмотра
В восточных областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики

Во Франции предложили ввести уголовное наказание за порчу картин

Активист группы Riposte Alimentaire приклеил кусочек клеенки к картине Клода Моне "Маки" в Музее Орсе в Париже в знак протеста против изменения климата, что побудило министра культуры Франции призвать к уголовному наказанию за повреждение произведений искусства во время акций протеста.

Культура •   •  10948 просмотра
Во Франции предложили ввести уголовное наказание за порчу картин

В Румынии обсудят возможность передачи Украине ЗРК Patriot

Румыния обсудит возможность передачи Украине системы противовоздушной обороны Patriot для защиты ее территории.

Война •   •  12335 просмотра
В Румынии обсудят возможность передачи Украине ЗРК Patriot

The Guardian: Россия финансирует пропаганду в Европе через" правозащитный " фонд

Согласно просочившимся внутренним документам, российский государственный фонд "Права человека" потратил миллионы евро на финансирование пророссийских пропагандистских сайтов и деятельности в Европе.

Общество •   •  11352 просмотра
The Guardian: Россия финансирует пропаганду в Европе через" правозащитный " фонд

CNN: война в Украине-это возможность для разведки США завербовать россиян

Жестокое российское вторжение в Украину предоставило американским спецслужбам редкую возможность вербовать разгневанных кремлевских шпионов, ведущих войну, открыто обращаясь к недовольным россиянам с просьбой предоставить им доступ к полезной для США информации.

Война •   •  10644 просмотра
CNN: война в Украине-это возможность для разведки США завербовать россиян

Трамп в случае победы обещает рассекретить документы об убийстве Кеннеди и теракте 11 сентября

Трамп, в случае своей победы, обещает рассекретить документы об убийстве Кеннеди и теракте 11 сентября и угрожает отомстить оппонентам.

политика •   •  11528 просмотра
Трамп в случае победы обещает рассекретить документы об убийстве Кеннеди и теракте 11 сентября

Украина разрешила использовать немецкие комплексы Patriot против российских самолетов в воздушном пространстве России

Украина теоретически может сбить российский самолет в воздушном пространстве России с помощью немецких систем ПВО Patriot в рамках выданного Берлином разрешения на нанесение ударов по России.

Война •   •  12472 просмотра
Украина разрешила использовать немецкие комплексы Patriot против российских самолетов в воздушном пространстве России