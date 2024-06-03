На фронте произошло 60 боевых столкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском направлении - Генштаб ВСУ

По состоянию на 22: 30 воскресенья количество боевых столкновений на линии фронта возросло до 60, наиболее горячей ситуация была на Покровском направлении, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.

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Согласно сводке, на Покровском направлении подразделения нашей группировки отбили 17 атак противника. Свою активность враг концентрировал в районах Новоалександровки и Сокола. Сейчас все еще продолжаются боевые действия вблизи последнего. Силы обороны принимают активные меры для недопущения продвижения врага.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили семь попыток противника вклиниться в нашу оборону неподалеку Калиновки, Клещиевки и Андреевки. Потерь позиций и территорий не допущено.

На Северском направлении в течение суток наши защитники отбили семь штурмовых действий врага в районах выемки и Раздоловки. Вблизи последней обстановка остается напряженной-продолжается бой.

На Кураховском направлении произошло шесть боевых столкновений, пять из которых успешно отбиты нашими воинами. Продолжается бой в районе Красногоровка.

На Купянском направлении произошло шесть боевых столкновений. Все атаки российских захватчиков отражены в районах населенных пунктов Дружелюбовка и Невское.

Генштаб информирует о напряженной ситуации на Покровском направлении