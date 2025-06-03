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Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"
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Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"

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На фронті 134 бої за добу: окупанти скинули 74 КАБи та завдали 1334 удари дронами-камікадзе

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 134 бойових зіткнення. Окупанти скинули 74 керовані бомби та завдали 1334 удари дронами-камікадзе, здійснивши 4421 обстріл.

На фронті 134 бої за добу: окупанти скинули 74 КАБи та завдали 1334 удари дронами-камікадзе

На фронті від початку доби відбулося 134 бойових зіткнення. Окупанти скинули 74 керовані бомби, а також завдали 1334 удари дронами-камікадзе, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

З початку доби відбулося 134 бойових зіткнення, противник завдав трьох ракетних та 59 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 74 керовані бомби, 1334 удари дронами-камікадзе, здійснив 4421 обстріл позицій наших військ та населених пунктів 

- йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми в районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

Ворог чотири рази атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах Загризового, Піщаного, Нової Кругляківки та в бік Степової Новоселівки. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку сьогодні російські війська дванадцять разів штурмували позиції українських захисників поблизу Колодязів, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Чернещини, Карпівки, Нового Миру. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили дві атаки противника в бік населеного пункту Григорівка.

Наші війська відбили три атаки в районі Часового Яру та в бік Білої Гори на Краматорському напрямку. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні п’ятнадцять разів штурмували позиції наших оборонців в районах Кримського, Русиного Яру, Дружби, Торецька та в бік Яблунівки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 37 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалася в районах Нової Полтавки, Покровська, Котлярівки, Новоукраїнки, Андріївки, Новооленівки, Звірового, Малинівки, Єлизаветівки, Мирного, Лисівки, Удачного, Новосергіївки та в бік Миролюбівки й Новомиколаївки. Бої не вщухають до цього часу у чотирьох локаціях. Авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по Коптєвому.

За попередніми підрахунками, наші воїни ліквідували 81 та поранили 52 окупантів на даному напрямку, знищили один міномет, шість мотоциклів та сімнадцять БпЛА різного типу. Крім того, значно пошкодили танк, чотири автомобілі, дві гаубиці та чотири ворожі автомобілі.

Спецоперація "Павутина": Генштаб підтвердив втрату окупантами 41 літака03.06.25, 16:20 • 38044 перегляди

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 24 атаки на позиції українських військ, противник намагався просунутися в районах Костянтинополя, Новосілки, Рівнополя, Вільного Поля, Запоріжжя та в напрямку Зеленого Поля, Новополя, Шевченка, Комара і Багатиря. Три боєзіткнення наразі тривають. Авіаударів зазнали Новодарівка, Ольгівське, Новомихайлівка, Мирне, Комар і Федорівка.

На Гуляйпільському напрямку противник застосував некеровані авіаційні ракети по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Степового та Щербаків. Дотепер триває бій.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Сили оборони України на Курському напрямку сьогодні відбили двадцять атак загарбницької армії. Противник завдав одинадцяти авіаційних ударів, скинувши при цьому тринадцять КАБ, також здійснив 157 обстрілів.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

Втрати рф з початку року перевищили 200 тисяч осіб - Сирський03.06.25, 18:32 • 2090 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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