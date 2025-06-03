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Нью-Йорк Таймс

На фронте 134 боя в сутки: оккупанты сбросили 74 КАБа и нанесли 1334 удара дронами-камикадзе

Киев • УНН

 • 96 просмотра

С начала суток на фронте произошло 134 боевых столкновения. Оккупанты сбросили 74 управляемые бомбы и нанесли 1334 удара дронами-камикадзе, совершив 4421 обстрел.

На фронте 134 боя в сутки: оккупанты сбросили 74 КАБа и нанесли 1334 удара дронами-камикадзе

На фронте с начала суток произошло 134 боевых столкновения. Оккупанты сбросили 74 управляемые бомбы, а также нанесли 1334 удара дронами-камикадзе, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

С начала суток произошло 134 боевых столкновения, противник нанес три ракетных и 59 авиационных ударов, применив четыре ракеты и сбросив 74 управляемые бомбы, 1334 удара дронами-камикадзе, совершил 4421 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов 

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма в районах Волчанска и Волчанских Хуторов.

Враг четыре раза атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах Загрызового, Песчаного, Новой Кругляковки и в сторону Степовой Новоселовки. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении сегодня российские войска двенадцать раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Колодезей, Зеленой Долины, Торского и в направлении Чернещины, Карповки, Нового Мира. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили две атаки противника в сторону населенного пункта Григоровка.

Наши войска отбили три атаки в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы на Краматорском направлении. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня пятнадцать раз штурмовали позиции наших защитников в районах Крымского, Русиного Яра, Дружбы, Торецка и в сторону Яблоновки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 37 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах Новой Полтавки, Покровска, Котляровки, Новоукраинки, Андреевки, Новооленовки, Зверового, Малиновки, Елизаветовки, Мирного, Лысовки, Удачного, Новосергеевки и в сторону Миролюбовки и Новониколаевки. Бои не утихают до сих пор в четырех локациях. Авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по Коптево.

По предварительным подсчетам, наши воины ликвидировали 81 и ранили 52 оккупантов на данном направлении, уничтожили один миномет, шесть мотоциклов и семнадцать БПЛА различного типа. Кроме того, значительно повредили танк, четыре автомобиля, две гаубицы и четыре вражеских автомобиля.

Спецоперация "Паутина": Генштаб подтвердил потерю оккупантами 41 самолета03.06.25, 16:20 • 37845 просмотров

На Новопавловском направлении захватчики совершили 24 атаки на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в районах Константинополя, Новоселки, Равнополья, Вольного Поля, Запорожья и в направлении Зеленого Поля, Новополя, Шевченко, Комара и Богатыря. Три боестолкновения сейчас продолжаются. Авиаударам подверглись Новодаровка, Ольговское, Новомихайловка, Мирное, Комар и Федоровка.

На Гуляйпольском направлении противник применил неуправляемые авиационные ракеты по Гуляйполю.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения вблизи Степного и Щербаков. До сих пор продолжается бой.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

Силы обороны Украины на Курском направлении сегодня отбили двадцать атак захватнической армии. Противник нанес одиннадцать авиационных ударов, сбросив при этом тринадцать КАБ, также совершил 157 обстрелов.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Потери рф с начала года превысили 200 тысяч человек - Сырский03.06.25, 18:32 • 2082 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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